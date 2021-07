Keine neuen Corona-Fälle im Monschauer Land

Altkreis Monschau. Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe von Stadt und StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus.Seit Ende Februar 2020 wurden insgesamt 26.674 nachgewiesen Infizierte gezählt. Das sind gegenüber der Meldung von Freitag, 09. Juli, 4 Fälle mehr. Aktuell sind 91 Menschen nachgewiesen infiziert. Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Kommune Aktiv Gesamt Aachen 53 11402 Alsdorf 5 2507 Baesweiler 2 1509 Eschweiler 10 2750 Herzogenrath 11 2134 Monschau 408 Roetgen 4 351 Simmerath 593 Stolberg 5 3033 Würselen 1 1984 noch nicht lokal zugeordnet 3 Gesamtergebnis 91 26674 Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt nach wie vor bei 588. „Inzidenzstufe 0" auch in der StädteRegion Aachen In der StädteRegion Aachen gilt die in der Coronaschutzverordnung NRW neu eingeführte „Inzidenzstufe 0". Das Robert Koch-Institut (RKI) weist heute für die StädteRegion Aachen eine Inzidenz von 3 aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes liegt bei 7. Impfbusse werden eingesetzt Ab sofort bieten zudem Impfbusse aufsuchende Impfungen in der StädteRegion an. Sie werden vor allem bei öffentlichen Veranstaltungen, in Fußgängerzonen und in dafür vorgeschlagenen Stadtteilen Station machen. Auch hier werden sehr niedrigschwellig und ohne Voranmeldung Impfungen angeboten. Der Impfstoff kann frei gewählt werden. Der erste Impfbus hat beim verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Stadtfestes Eschweiler am Sonntag in der Eschweiler Innenstadt gestanden. Dort haben binnen fünf Stunden rund 150 Menschen ihre erste Impfung erhalten. Heute steht der Impfbus in der Zeit von 12:00 bis 18:00 Uhr in Herzogenrath-Straß vor dem Rewe-Center in der Voccardstraße. Der Halteplan für die weitere Woche wird derzeit erstellt. Ab Ende der Woche wird auch ein zweiter Bus eingesetzt. Es ist jetzt schon klar, dass sämtliche Kommunen in der StädteRegion angefahren werden um vor Ort eine niedrigschwelliges Impfangebot zu ermöglichen. Der Fahrplan ist unter https://www.staedteregion-aachen.de/impfbus zu finden. Informationen zur Corona-Schutzimpfung Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein veröffentlicht täglich aktuelle Zahlen zum Stand der Corona-Schutzimpfungen. Bis zum 9. Juli haben mehr als 338.900 Menschen in der StädteRegion Aachen eine Erstimpfung erhalten. Rund 244.500 wurden bereits zweimal geimpft. Weitere Informationen findet man unter: https://coronaimpfung.nrw/ Das Ministerium hat ein Bürgertelefon zur Corona-Schutzimpfung eingerichtet. Zu erreichen ist die Hotline des Landes unter der Rufnummer 0211/9119-1001, montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Unter www.corona-schutzimpfung.de ist zudem ein breites Informationsangebot abrufbar. Service im Impfzentrum: Übertragung in gelben Impfpass möglich. Wer im Impfzentrum von Stadt und StädteRegion Aachen geimpft wurde und die Impfbescheinigung in den gelben (Papier-)Impfpass oder seinen „alten" Impfpass übertragen lassen möchte, kann jetzt online einen Termin beim Bürgerservice des Impfzentrums buchen unter: https://aachen.anny.co/b/book/burgerservice Sinnvoll ist die Eintragung in den gelben Impfpass, weil er als WHO-Dokument mehrsprachig und international gültig ist. Die gelben Ausweise bekommt man beim Hausarzt oder in vielen Apotheken. Der gelbe Impfausweis wird durch die neue App „CovPAss" oder durch die Eintragung die Corona-Warn-App nicht überflüssig. Der digitale Impfnachweis ist lediglich ein zusätzliches Angebot. QR-Code Für die Nutzung des digitalen Impfnachweises mittels App muss für jede Impfung ein QR-Code eingescannt werden. Alle Informationen zum digitalen Impfnachweis findet man unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html Unter "Mein Apothekenmanager" erfährt man, welche Apotheken in Aachen und in der StädteRegion Aachen den Service "Digitales Impfzertifikat" anbieten. Wichtig zu wissen für alle Bürger*innen, die bereits einen Termin im Impfzentrum hatten: Sie bekommen die Codes automatisch per Post zugeschickt. Ab sofort kann der QR-Code auch direkt nach der Zweitimpfung in der Wartezone des Impfzentrums erstellt und ausgehändigt werden. Weitere Informationen findet man auf dem Dashboard des RKI unter https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/

