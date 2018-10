Klemmbrett-Betrüger unterwegs

Traum-Panorama für Läufer

Einruhr. Der Rursee-Marathon findet am 4. November statt - am 24. Oktober ist Anmeldeschluss. Über 600 Nennungen gibt es bereits und selbstbewusst wird mit 1000 Startern am ersten November-Wochenende in Einruhr gerechnet. Dann findet nicht nur der 22. Rursee-Marathon, sondern auch Läufe über 16,5km sowie Kurzstrecken von 5.000, 2.000 und…