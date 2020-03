Kreative Unternehmer in der Eifel

So geschehen in Lammersdorf, wo Autoservice Jansen neuerdings auch Blumen anbietet. Floristik Eigenart an der Kirchstraße hat aufgrund der Corona-Pandemie schließen müssen. Nun kann man ein paar Frühlingsboten an der Tankstelle erwerben.

Die Gebrüder Pauls oHG musste ihre Filiale in Simmerath schließen. In Konzen ist das Außengelände für die Kunden offen. "Blumenerde, Stauden oder Sträucher werden ganz normal verkauft", versichert Stefan Pauls. Und wer einen Blumenstrauß oder eine Topfblume haben möchte, wird selbstverständlich bedient. Nur ins Geschäft darf er nicht. Und wer mit Fruhjarsblühern beliefert werden möchte, möge sich unter Tel. 02472/2292 melden.

Die Gärtnerei Keischgens aus Simmerath hat ihre Filialen an der Simmerather Ampel, in Vossenack und Imgenbroich geschlossen. Der Nahkauf in Eicherscheid wird weiterhin mit frischen Blumen, Bouquets oder Erde beliefert. "Die Gärtnerei dürfen unsere Kunden mit gebotener Rücksicht betreten - eine Person pro Haushalt", bittet Markus Keischgens um Abstand. "Die Kunden sollen sich gerade mit Salat und Gemüse eindecken - ein Strauß Blumen wird aktuell sicherlich selten benötigt."

Global denken, lokal handeln - Zusammen Nordeifel

Mit der Gründung einer neuen Initiative wollen haben die Inhaber von IMPULS Wasserbetten aus Simmerath und IT-SERVICE Winnie Bauer aus Mützenich zur Stärkung der lokalen Wirtschaft in der Nordeifel aufgerufen.

Die einfache Idee: Ab sofort gibt es die Möglichkeit Gutscheine zu kaufen. "Wir möchten die Unternehmen, die aufgrund der Verordnungen geschlossen wurden, zusammenbringen und einbinden. Ob Restaurant oder Bekleidungsgeschäft, Handwerksbetrieb oder Kosmetikstudio – in dieser außergewöhnlichen und schweren Lage gilt es für uns alle, näher zusammenzurücken und uns gegenseitig zu unterstützen", so die Initiatoren.

Interessierte Betriebe stellen Kunden Gutscheine in beliebiger Höhe aus, die dann ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt bei den Betrieben eingelöst werden können. "Die Beträge können entweder auf unser Konto überwiesen oder per PayPal gesendet werden, der Gutschein wird für das gewünschte Unternehmen ausgestellt und wir überweisen das Geld an den jeweiligen Betrieb." So erhalten die Betriebe liquide Mittel, die helfen können, die schwierige finanzielle Situation abzufedern.

Alle teilnehmenden Unternehmen werden sowohl in den sozialen Netzwerken als auch auf der Website: https://zusammen-nordeifel.de aufgeführt.