Landschildkröten suchen ein neues Zuhause

Mehrere Schwerverletzte nach Zusammenstoß

Niederehe. An der Kreuzung L68/K59 bei Niederehe stießen am Freitag zwei Fahrzeuge zusammen. Mehrere Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Am Freitag, 22. Februar, gegen 13.25 Uhr, kam es an der Kreuzung L68/K59 bei Niederehe zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein niederländischer 55-jähriger Fahrer befuhr die K59 aus Richtung Niederehe kommend und missachtete die Vorfahrt eines auf…