Live-Infos am Wahlabend ab 18:00 Uhr

AfA Hermeskeil: Quarantäne endet am Freitag

VG Hermeskeil. die 14-tägige Quarantäne der Bewohnerinnen und Bewohner der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil endet für den Großteil der Menschen am Freitag, den 11. September 2020. Weiter in Quarantäne bleiben vorläufig 18 Personen, von denen bei fünf Personen vor einigen Tagen ein positiver Test erfolgte und die mit den übrigen Personen in engem Kontakt standen. Da noch einige wenige Testergebnisse ausstehen, kann sich diese Zahl bis Freitag noch verändern.