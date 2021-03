Mehr Impfdosen für die Grenzregion

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Laschet,

sehr geehrter Herr Minister Laumann,

seit über einem Jahr prägt die Corona-Pandemie unseren Alltag. Entsprechend der

Beschlussfassung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs

der Länder vom 03. März 2021 wird es in den nächsten Wochen einen Vierklang aus Impfen,

Testen, Kontaktnachvollziehung und Öffnungen geben.

Die Ausrichtung und Umsetzung der Impfstrategie sind elementar für die Eindämmung des

weiteren Infektionsgeschehens. Wir brauchen einen schnellen und vor allem auch

zielgerichteten Einsatz der zur Verfügung stehenden Impfmittel.

Vor einer besonderen Herausforderung stehen die Kreise entlang der Grenze zu unseren

Nachbarländern Niederlande und Belgien. Regelmäßig bewegen sich die 7-Tage-Inzidenzen

dort auf einem vielfach höheren Niveau als in Deutschland.

Es war und ist seit Beginn der Pandemie politischer Wille, die Grenze zu den Niederlanden

und Belgien geöffnet zu halten. Diese politische Entscheidung hat aber auch Konsequenzen

für unsere Bürgerinnen und Bürger.

Auch aufgrund des stets deutlich höheren Infektionsgeschehens in den Niederlanden und in

Belgien weisen die deutschen Grenzkreise höhere Inzidenzwerte auf als strukturell

vergleichbare Kreise im Landesinneren. Diese Entwicklung ist ebenso in Niedersachsen zu

beobachten.

Ausdrücklich sind diese Grenzwirkungen auch von Ihnen, verehrter Herr Ministerpräsident

Laschet, sowie der Bundeskanzlerin und den anderen Regierungschefinnen und

Regierungschefs der Länder in die Beschlüsse vom 03. März 2021 aufgenommen worden.

Dort heißt es: „Durch den Eintrag aus hochbelasteten ausländischen Regionen sind einige der deutschen

Grenzregionen sehr stark betroffen. Um ihnen eine sogenannte Ringimpfung zum Schutz der

Bevölkerung und des Landesinneren möglich zu machen, wird die Impfverordnung so

geändert, dass innerhalb der Kontingente des jeweiligen Bundeslandes dafür Impfstoffe

prioritär genutzt werden können.“

Den Kreisen entlang der Grenze kommt zweifelsohne eine besondere Pufferfunktion zu. In

dem Maße, in dem zunehmend Teile der Bevölkerung geimpft werden, die in Regionen mit

erhöhten Inzidenzwerten leben, wirkt das Impfen sofort stärker der Ausbreitung des Virus

entgegen. Insofern liegt ein schnelles und umfangreiches Impfen in den Grenzregionen im

gesamten Landesinteresse. Dies gilt umso mehr, weil andere benachbarte Regionen

zusätzliche Lockerungen per Allgemeinverfügung mit Zustimmung des MAGS NRW möglich

gemacht haben oder planen.

Wir appellieren daher eindringlich, die Beschlussfassung der Bundeskanzlerin und der

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 03. März 2021 für die

Kreise an der nordrhein-westfälischen Grenze zu den Niederlanden und zu Belgien

zeitnah umzusetzen und möglichst schnell zusätzliche Impfmittel an diese Kreise zu

liefern.

Ein ähnliches Vorgehen hat in der vergangenen Woche übrigens der bayrische

Ministerpräsident angekündigt, wonach zeitnah rund 50.000 zusätzliche Impfdosen in

Grenzregionen zu Tschechien geschickt werden sollen.