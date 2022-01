Neuer Kinderimpfstoff ist angekommen

Kurpark on Ice wird verlängert

Bad Neuenahr. Uferlichter und Eisbahn im Kurpark Bad Neuenahr bleiben geöffnet. Die Uferlichter erhellen seit Anfang Dezember den Kurpark Bad Neuenahr – und werden dies auch noch bis Ende Januar tun. Das strenge Hygiene-Konzept der Uferlichter und von Kurpark on Ice lässt es zu, dass beides weiter geöffnet bleiben kann. Der…