Neuer Mediaberater

Brandstiftung? Polizei ermittelt nach zwei Bränden

Euskirchen. Nach zwei Bränden am gestrigen Mittwoch, 22. Juli, hat die Polizei Euskirchen Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.Gegen 16.55 Uhr entzündete ein bislang Unbekannter / bislang Unbekannte in einer Lagerhalle eines Baumarktes am Eifelring in einem Regal Glaswolle und Styropor. Zwei Mitarbeiter des Baumarktes verletzten sich leicht. Sie atmeten das giftige Rauchgas…

weiterlesen