Neues Rad-Highlight: Stoneman Arduenna

Die 10-jährige Geschichte dieses Mountainbike-Rundkurses, der neben der Ferienregion Ostbelgien auch in Südtirol, der Schweiz, Österreich und Deutschland angeboten wird, hat ein neues Highlight: Eine Strecke durch die belgischen Ardennen. Insgesamt haben bereits 50.000 Mountainbiker das sportliche Abenteuer in Angriff genommen.

Von dem neuen Premiumprodukt erwartet sie sich eine weitere Belebung des naturnahen Erlebnistourismus verbunden mit einer Steigerung der Übernachtungszahlen in Ostbelgien, so Isabelle Weykmans, für den Tourismus zuständige Ministerin der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Tilman Sobek von der Vermarktungsfirma des Stoneman International sowie Dany Heck, Projektleiter bei der durchführenden Tourismusagentur Ostbelgien, erklärten die Philosophie, die hinter dem Konzept steht. »Wir möchten den Gästen ein perfektes MTB Erlebnis anbieten – die Fahrer müssen sich keine Sorgen um die Übernachtung und die Organisation machen«, sagte Tilman Sobek. Hervorgehoben wurde auch die Tatsache, dass beim Stoneman Arduenna nicht der Renncharakter sondern das Erlebnis im Mittelpunkt steht. »Es besteht kein Zeitdruck, das Ziel ist, möglichst viele Erlebnisse zu sammeln und eine gute Zeit auf dem Bike zu verbringen«, sagte Heck.

Neues Angebot »Stoneman Now«

Als Belohnung für eine Streckenrundfahrt (176 km, 3.400 HM) an einem, zwei oder drei Tagen können die Teilnehmer neben dem Starterpaket einen Stein in Gold, Silber oder Bronze buchen, der ihnen am Ende bei den Servicepartnern überreicht wird. Somit wird die Sammelleidenschaft der Fahrer geweckt, die ihre Stoneman-Trophäe mit den Steinen aus den unterschiedlichen Ländern vervollständigen können. Zum Stoneman-Arduenna in Ostbelgien gehören 20 Logis-Partnerbetriebe, die Unterkunftsangebote in allen fast allen Preisklassen zur Verfügung stellen. Auch haben sich diese Betriebe auf die besonderen Bedürfnisse der Mountainbiker eingestellt.

Was die Buchungsmöglichkeiten betrifft, so steht mit dem »Stoneman Now«-Package ein ganz neues Angebot zur Verfügung, welches ein kontaktloses Fahren erlaubt. Anhand der digitalen Starterkarte muss diese nicht wie üblich an einer der acht Stempelstationen manuell gestempelt werden sondern wird per GPS-Verortung erkannt. Das reduziert zum einen die Kontaktpunkte für den Fahrer und gibt Vielfahrern mehr Flexibilität beim Start.

Da der Stoneman Arduenna bereits eine Woche zuvor startete, konnte Dany Heck mit ersten Ergebnissen und Feedbacks aufwarten. Demnach hatten 110 Fahrer das Angebot am ersten Wochenende genutzt und es gibt bereits mehr als 400 Einschreibungen. 60 Prozent der Teilnehmer stammen aus Deutschland, 30 Prozent aus Belgien – aber auch aus Italien, Ägypten und den Antillen gab es bereits Reservierungen. Die 176 km lange Strecke verläuft auf 14 Prozent Singletrails und 29 Prozent unbefestigten Wegen, die Mountainbiker bevorzugen. Insgesamt weisen mehr als 800 Schilder den Weg und zusätzliche 120 Pfosten wurden aufgestellt. Die freiwilligen Helfer waren während 250 Stunden für den Streckenunterhalt und die Beschilderung im Einsatz.