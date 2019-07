fö 25. Juli 2019 Artikel teilen





Ozonbelastung in der StädteRegion hoch

Körperliche Anstrengungen im Freien möglichst vermeiden

Altkreis Monschau. In der StädteRegion Aachen wurden gestern (24. Juli) auffällige Ozon-Konzentrationen von mehr als 200 Mikrogramm je Kubikmeter Luft gemessen. Konkret wurde bei der Messstation in Aachen-Burtscheid ein Höchstwert von 213 Mikrogramm je Kubikmeter Luft (21.00 Uhr) registriert. In Simmerath stieg die Ozon-Belastung ebenfalls am späten Abend (22:00 Uhr) auf 209 Mikrogramm an. Auch für den heutigen Tag werden gerade in den Nachmittags- und Abendstunden weiterhin hohe Werte erwartet.