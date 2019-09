Rätselraten um Ampel am Gericht

Dreiborner Musiker spielen in New York

Dreiborn. Fanfaren, Querflöten, Trommeln, Lyra und Pauke - das Gepäck, das am Donnerstag, 19. September, am Flughafen Frankfurt in den Flieger geladen wird, ist ungewöhnlich. Die Musikinstrumente werden aber gebraucht - bei der Steuben Parade in New York, wo der Spielmannszug Dreiborn aufspielt.