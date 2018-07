Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Montagabend auf der L 246 zwischen Brück und Schmidt. Gegen 19 Uhr befuhr ein 17 Jahre alter Mann aus Bedburg mit seinem Leichtkraftrad die Landstraße. Er kam aus Richtung Schmidt und war in Fahrtrichtung Brück unterwegs, als er in einer Rechtskurve mit einem entgegen kommenden Pkw zusammenstieß. Am Steuer des Wagens saß eine 50-Jährige aus Nideggen, die durch Bremsen und Ausweichen versucht hatte, die Kollision zu verhindern. Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich so schwer, dass ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste, der ihn zur weiteren Versorgung in ein Klinikum brachte. Die Autofahrerin blieb unverletzt.Ersten Erkenntnissen zufolge war der 17-Jährige mit deutlich höherem Tempo als den erlaubten 50 Stundenkilometern unterwegs. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.Das Leichtkraftrad wurde rundum beschädigt, auch der Pkw trug einen Schaden davon. Insgesamt wird von etwa 7000 Euro Sachschaden ausgegangen.