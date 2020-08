Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Unbekannte wollen Traktor und Radlader stehlen

Utzerath. Bisher unbekannte Täter haben versucht, in der Nacht zum Freitag einen Traktor und einen Radlader zu entwenden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Besitzer eines Traktors und eines Radladers meldete in der Nacht zum Freitag, 14. August, gegen 1.10 Uhr, den aktuellen Diebstahl seiner Gerätschaften aus dem Schuppen des Anwesens in Utzerath (Mühlenweg). Beide Fahrzeuge seien in Richtung…