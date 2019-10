Stromleitung wird endlich verlegt

Taschendiebe unterwegs

Mayen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 2. auf 3. Oktober, Taschendiebe in Mayen unterwegs gewesen.Zwei unbekannte Täter haben gegen1.30 Uhr am ZOB in Mayen, Habsburgring, eine Geldbörse aus der Gesäßtasche eines Mannes entwendet. Der Mann verfolgte die Täter, verlor diese jedoch an einem angrenzenden Parkplatz aus den Augen. Einer der Täter…