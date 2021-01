Tihange 2 und Doel 3 schließen

Beda-Markt erneut abgesagt

Bitburg. Im Rahmen einer Video-Konferenz haben alle Verantwortlichen des Beda-Marktes 2021 einvernehmlich die Entscheidung getroffen, die regionale Ausstellung von Handel, Handwerk, Gewerbe und Landwirtschaft erneut abzusagen. Wenn die am 3. März-Wochenende geltenden Beschränkungen für die Corona-Pandemie es erlauben, könnte am 21. März ein kleiner Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag stattfinden. Auch die weiter vorgesehenen verkaufsoffenen Sonntage 2021 in Bitburg zum Mai-Markt am 30. Mai, zum Autofestival am 5. September und zum Bauernmarkt am 10. Oktober sollen nach Möglichkeit stattfinden.