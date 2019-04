Wandern mit System

Kommunionkind beklaut

Altenahr. Bisher unbekannte Täter entwendeten Bargeld in Höhe von 20 Euro aus einem Brief, der an ein Kommunionkind im Bereich der Gemeinde Altenahr geschickt worden war. Laut Polizei habe die Mutter des geschädigten Kindes die Post aus dem Briefkasten genommen und dabei festgestellt, dass der an ihre Tochter adressierte Brief geöffnet worden war und das Geld entwendet wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Verletzung des Briefgeheimnisses.