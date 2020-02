Wegekreuz zerstört und Schaukel angezündet

»Ein Korpus von Jesus Christus wurde vom Kreuz geschlagen, woanders Tüten auf einem Holztisch angezündet.« Herbert Franzen ist verärgert. Er und seine Mitstreiter im Eifelverein Eicherscheid wandern nicht nur gerne durch die heimische Landschaft, sie halten auch die Wege in Schuss, reparieren Tische und Bänke. »Und wir kümmern uns um die 47 Wegekreuze rund um den Ort«, versichert Herbert Franzen. Für den Erhalt der Kreuzkultur, die die Heckenlandschaft um Eicherscheid prägt, ist man kürzlich mit dem Heimatpreis des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. »Kürzlich erst haben wir drei Wegekreuze ausgetauscht, drei weitere sind in Arbeit«, erklärt Gerd Küpper von den Eicherscheider Wanderfreunden. Von Schreinermeister Reiner Offermann wurde die Kreuze aus Eichenholz neu erstellt und mit einem Bleidach versehen.

Auf Wandertouren mussten die Beiden nun feststellen, dass von einem Kreuz am Weg Richtung Grünenthal der Korpus abgeschraubt wurde, an einer anderen Stelle nahe »Am Gericht« wurde Jesus Christus vom Kreuz geschlagen. »Ich weiß nicht, ob der Korpus weiter verkauft werden soll oder es einfach nur mutwillige Zerstörung ist«, rätselt Franzen.

Schmierereien

und Zerstörung

Aktuell steht auch die Erneuerung einiger Flurnamen-Schilder an, die immer wieder von Vandalen heimgesucht werden.

Ähnliches Schicksal ergeht auch dem Eifelverein Monschau. »Auch wir wurden von Vandalen heimgesucht«, ist Klaus Hilgers fassungslos. Diverse Wegweiser des Pejo-Weiß-Weges wurden abgerissen. Die Jubiläumshütte am Jahrhundertweg wurde beschmiert und das Kreuz umgedreht. »Der Eifelverein Monschau hat Anzeige erstattet, so etwas können wir uns nicht gefallen lassen«, erklärt Hilgers.

Vandalismus im Waldkindergarten

Bestürzt ist man auch im Kindergarten Rohren. Einmal wöchentlich geht es mit den Kindern zum Spielen in den Wald. »Unsere Schaukel wurde mutwillig durch Feuer zerstört«, hat Erzieherin Alexandra Janys-Hupp festgestellt. Die Kiste, in der sich Sitzkissen und Arbeitsmaterialien der Kinder befinden, wurde mit Feuerwerkskörpern gesprengt und auch die neuen Holzbänke umgetreten, kann man in Rohren nur ratlos mit dem Kopfschütteln.