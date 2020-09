Weiter kein Corona-Fall im Monschauer Land

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Strohn

Strohn. In Strohn wurde heute am frühen Morgen ein Geldautomat gesprengt. Am heutigen Freitagmorgen, 11. September, gegen 4.17 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Daun durch Anwohner über eine Detonation im Bereich der Volksbankfiliale in der Hauptstraße in Strohn in Kenntnis gesetzt. Ferner wurde berichtet, dass sich wenige…