Weiterhin ein "Corona-Fall" im Monschauer Land

Pilzgenuss statt Bußgeldfrust

Nettersheim. Im Zuge der feuchtwarmen Witterung der letzten Wochen beginnen vielerorts die Pilze zu wachsen, wodurch viele Sammler in die Wälder gelockt werden. "In diesem Zusammenhang sind jedoch einige Regeln zu beachten, um beim Ausflug in die Pilze nicht in Konflikt mit den geltenden Gesetzen zu kommen", heißt es in der gemeinsamen Mitteilung des Regionalforstamtes Hocheifel-Zülpicher Börde und des Kreises Euskirchen.