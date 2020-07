Wer hat ein Herz für Tiere?

21.000 Euro für die "Tafeln"

Polch. Knapp drei Monate lang konnte man in über 160 Fachgeschäften der Bäckerei "Die Lohner’s" den "Spendentaler" kaufen. Neben der traditionellen "Spendentaler"-Aktion gegen Ende eines Jahres hat die Polcher Bäckerei in diesem Jahr eine Sonderauflage in den Verkauf gebracht, die die von der Corona-Krise hart getroffenen "Tafeln" in der Region unterstützen sollte.

weiterlesen