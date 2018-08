Wer sucht »Labbi«?

Erfolgreiche Einbrecher

Cochem. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch vier Einbrüche im Bereich der Polizei Cochem begangen.Durch ein aufgehebeltes Fenster wurde in eine Arztpraxis in der St. Castorstraße in Treis-Karden eingebrochen. Dort entwendeten die Täter Bargeld und ein Tablet. In Klotten, an der Moselstraße, wurde eine Scheibe zu einem Fahrradladen eingeschlagen…