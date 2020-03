Wirtschaftsregion stärken

Die Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen ist eine wichtige Aufgabe für Städte und Gemeinden, um ihre positive wirtschaftliche Entwicklung zu stärken. Vor allem vor dem Hintergrund des erneut anstehenden Strukturwandels geht es darum, Unternehmen ein attraktives Angebot machen zu können, wenn sie in die Region kommen wollen. Da Gewerbeflächen in der StädteRegion immer knapper werden, haben sich die Mitglieder der hiesigen Bürgermeisterkonferenz jetzt auf einen neuen Ansatz verständigt: »Kooperation statt Kirchturmdenken ist auch in einem so sensiblen Feld der Gewerbeflächenpolitik unsere Antwort auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen«, fasst Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier zusammen. Der Lösungsansatz ist ein gemeinsamer Gewerbeflächenpool der Kommunen Aachen, Eschweiler, Herzogenrath, Roetgen, Stolberg und Würselen. Unter dem Strich sollen durch den Gewerbeflächenpool zusätzliche Gewerbeflächen mobilisiert, möglichst flächenschonend realisiert und so vermarktet werden, dass am Ende alle Beteiligten in Form von neuen Arbeitsplätzen und zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen profitieren.

»Die Herausforderung war, die Nachfrage in Aachen, aber auch in Stolberg und Roetgen planerisch dorthin zu übertragen, wo wie in Eschweiler, Würselen und in Herzogenrath noch attraktive Flächenentwicklungen möglich sind«, so Dr. Lothar Mahnke, Geschäftsführer der AGIT (Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer), die den Prozess moderiert hat.

Ein zweiter Gewerbeflächenpool ist sogar kreisübergreifend mit dem Kreis Düren in der Planung. Rund um die Automobilteststrecke ATC in Aldenhoven sollen ebenfalls neue Gewerbeflächen entstehen, damit sich dort vor allem automobil-affines Gewerbe ansiedeln kann.

