Wochen der Laienschauspieler

Los geht es vom 8 bis 10. November, wenn die »Theaterfreunde Eicherscheid« in die Tenne laden. »Miss Sophies Erbe« heißt die Komödie. Die Aufführungen samstags und sonntags nachmittags sind ausverkauft - für freitags (20 Uhr) und sonntags (19 Uhr) gibt es noch Tickets im Konsum Eicherscheid und an der Abendkasse.

Weiter geht es am Freitag, 15. November, in der Alten Schule Paustenbach. Dann spielt der dortige Theaterverein »Eintracht« die rabenschwarze Komödie »Stacheldraht ums Himmelbett«. Premiere ist um 18.30 Uhr, Tickets kosten 7 Euro. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 16. November, um 16 Uhr sowie am Samstag, 23., und Sonntag, 17. und 24. November, jeweils um 18.30 Uhr. Tickets können per E-Mail an kontakt@theaterverein-paustenbach.de geordert werden.

Neue Theatergruppe

Neuland betreten die Theaterfreunde Nordeifel, die das »Haus am Nationalpark« in Rollesbroich als Spielstätte ausgewählt haben. Das Stück der neuen Vereinigung lautet »Residenz Schloss & Riegel« aus der Feder von Winnie Abel und wird an folgenden Terminen aufgeführt: Freitag, 15. und 22. November sowie Samstag, 16. und 23. November jeweils um 19.30 Uhr. Dazu am Sonntag, 17. November, um 15.30 Uhr. Karten (8 Euro) gibt es unter Tel. 02473/938891 oder E-Mail an tfn2019@gmx.de

Vom 22. bis 24. November gehört die Bühne dem Frauen- und Mütterverein Strauch. »Schiff ahoi« lautet das Stück, das freitags und samstags um 19.30 Uhr sowie sonntags um 18 Uhr im Pfarrheim aufgeführt wird. Tickets (6 Euro) gibt es unter Tel. 02473/2477.

Und damit ist längst nicht Schluss: Im Dezember darf man sich auf die Weihnachtsmärchen in Roetgen und Lammersdorf freuen, ehe die Theatervereine Mützenich und Simmerath zum Jahreswechsel für beste Unterhaltung sorgen werden. Letztere haben in der in der Aula der Sekundarschule Simmerath eine neue Spielstätte gefunden...