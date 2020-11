Zahlungsverkehr im Lockdown Light sichern

„Es handelt sich dabei um eine vorsorgliche Maßnahme“, betont Norbert Laufs, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Aachen. Die Sparkasse schaffe so flexible Handlungsspielräume. Auch für den Fall, dass einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Quarantäne gehen, könne sie die Beratung, die Bargeldversorgung und den Zahlungsverkehr in der Städteregion sicherstellen. „Wir werden die Entwicklung genau beobachten und gegebenenfalls weitere Maßnahmen umsetzen,“ so Laufs weiter.

In allen Filialen sind Beratungen – insbesondere telefonisch – nach Vereinbarung weiterhin möglich. Das gilt auch für die 23 vorübergehend für den Service geschlossenen Stellen. Die Sparkasse ist uneingeschränkt per Telefon oder E-Mail erreichbar. Norbert Laufs bittet darum, persönliche Besuche in den Filialen zu reduzieren und Serviceleistungen in erster Linie über das Online-Banking, die Sparkassen-Apps oder telefonisch zu erledigen. Auch sollten nicht dringende Tätigkeiten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Dazu zählen zum Beispiel das Nachtragen von Sparbüchern oder das Einzahlen von Münzgeld.

Norbert Laufs dankt allen Kundinnen und Kunden für ihr Verständnis. „Ihre Gesundheit sowie das Wohl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegen uns sehr am Herzen“, so Laufs weiter. „Bitte passen Sie auf sich auf.“

In der Nordeifel sind die Filialen in Rott sowie in Eicherscheid, Kesternich, Lammersdorf und Rurberg von der Schließung betroffen. Welche Filialen zudem vorübergehend für den Service geschlossen sind, erfahren Sie unter www.sparkasse-aachen.de

Die Öffnungszeiten der verbleibenden 63 Filialen sind unter „sparkasse-aachen.de/filialfinder“ abrufbar.