Zeichen der Solidarität und Unterstützung

Mit diesem deutlich sichtbaren Signal bezieht die StädteRegion Aachen Stellung für Schutz und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, für ein respektvolles Miteinander - und entschieden gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Dass die Flagge gehisst wird, hatte die SPD-Fraktion im Städteregionstag beantragt. Bei der Abstimmung am 19. Juni haben das durchweg alle Parteien befürwortet und die Mitglieder des Städteregionstages haben sich einstimmig für den Antrag ausgesprochen.

Die LGBTQ*-Gemeinschaft konnte gerade in den letzten Jahren viele Fortschritte im Bereich der Gleichstellung erreichen, wie zum Beispiel 2017 mit der Gleichberechtigung in der „Ehe für alle“ oder der Rehabilitierung der Opfer des Homosexuellen-Paragrafen 175. Es gibt aber auch noch einiges zu tun, wie beispielsweise die laufende politische Debatte zur Reform des veralteten Transsexuellenrechts zeigt. „Die Städteregionsverwaltung steht in ihrer Haltung für ‚Empowerment‘, Aufklärung und Sensibilisierung“, betont Dr. Michael Ziemons, Dezernent für Gesundheit und Soziales bei der StädteRegion Aachen. „Deswegen solidarisieren wir uns mit der LGBT*-Community und stärken die offene Gesellschaft und den respektvollen Umgang miteinander.“

Der Christopher Street Day (CSD) geht zurück auf ein historisches Ereignis: Am 28. Juni 1969 wehrten sich Schwule, Lesben und Transgender-Menschen gegen eine Razzia in einer Bar in der Christopher Street in New York. Jedes Jahr wird in vielen Ländern der Welt mit Paraden an diesen Tag erinnert. Die CSD-Demonstrationen in Deutschland finden nicht genau am historischen Datum statt, sondern an den Wochenenden von Juni bis August. Auch in den nächsten Jahren wird die Regenbogenfahne an den Tagen rund um den Christopher Street Day zwischen den Flaggen der StädteRegion wehen.