Acht Riesen für acht Tollitäten

Tollitäten, Tanzgruppen und Vertreter der acht Karnevalsgesellschaften im Monschauer Land waren nach Monschau gekommen, um miteinander lustige Stunden zu verbringen und das Können der anderen einmal entspannt unter die Lupe zu nehmen.

Im stetigen Wechsel präsentierten sich die Jecken aus Roetgen, Simmerath, Rollesbroich und Einruhr sowie Lammersdorf, Kesternich, Höfen und Rurberg-Woffelsbach in der Schalterhalle der Sparkasse in der Monschauer Altstadt. Und Gebietsdirektor Andreas Kreitz hielt für jeden Narrenherrscher einen Scheck über 1000 Euro bereit. "Es macht uns großen Spaß, euch Jahr für Jahr begrüßen zu dürfen", so Kreitz. Und die große Resonanz zeige, dass auch die Karnevalisten sich auf das Treffen freuen. Gerade die Vielzahl an jungen Jecken begeisterten Kreitz, der das lustige Brauchtum in der Eifel in guten Händen und auf soliden Füßen sieht.

Das karnevalistische Treiben ließen sich übrigens auch Monschaus Bürgermeisterin Margareta Ritter und Bernd Goffart, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Simmerath, nicht entgehen.