Aktionstag "Wir helfen" wegen Corona untersagt

Gericht kippt Sonntagsverkauf im Advent

Bereits am Dienstag war die Erlaubnis der NRW-Landesregierung auf Klage von ver.di hin vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster gescheitert, alle Adventssonntage und am 3. Januar öffnen zu dürfen. Das Argument der Entzerrung von Kundenströmen und damit weniger Infektionsrisiko überzeugte die Richter nicht. Im Gegenteil: Sie befürchteten eher, dass mehr Menschen als üblich das Angebot geöffneter Geschäfte am Sonntag nutzen würden, weil eben sonst nichts geöffnet sei. Ganz nebenbei der dritte Anlauf aus der Düsseldorfer Staatskanzlei für einen verkaufsoffenen Sonntag, der in Münster kassiert wurde...