Alte Molkerei wird zur Open-Air-Arena

»Unser Ziel ist es, die Kultur zu fördern und gleichzeitig auch zur Erhaltung der Gastronomie beizutragen. Außerdem wollen wir den Menschen nach diesen entbehrungsreichen Monaten wieder etwas Freude mit toller Musik unter freiem Himmel schenken,« betont Bandchef Peter Brings. Das Open-Air Event in Höfen findet vom 29. Juli bis 1. August auf dem Areal der Alten Molkerei, Hauptstraße 72-74 statt.

Geplant sind an den vier Tagen insgesamt vier Konzerte mit vielen bekannten Bands der heimischen Musikszene. Unter ihnen Räuber, Miljö, Rabaue, Big Maggas, Swinging Funfares und Rhythmussportgruppe. Gleich zweimal präsentieren sich die Gastgeber BRINGS ihren zahlreichen Fans: am Freitag, 30. Juli, 19:30 Uhr und am Sonntag, 1. August., 19:00 Uhr, mit weiteren befreundeten Musikgruppen. Der Sonntagmittag steht hingegen ganz im Zeichen von Comedy. Mit Volker Weininger, Martin Schopps und J.P. Weber servieren drei erfolgreiche Künstler ab 12 Uhr ein humorvolles »Herrengedeck«. »Leider ist das BRINGS-Konzert am 30. Juli bereits ausverkauft«, bedauert BRINGS-Manager Stefan Kleinehr. Für die übrigen Veranstaltungen stehen jedoch unter www.brings-ticket.com noch genügend Karten für jeweils etwa 500 Besucher zur Verfügung. Platziert wird das Publikum jeweils in kleinen Gruppen an Biertisch-Garnituren.

Grundlage der »Sommer im Garten«-Tour ist ein umfangreiches Hygiene-und Infektionsschutzkonzept, das den aktuellen Entwicklungen angepasst wird. »Prinzipiell sind nur Besucher eintrittsberechtigt, die vollständig geimpft oder genesen sind bzw. einen tagesaktuellen Testnachweis vorzeigen können, der nicht älter als 24 Stunden ist«, betont Manager Kleinehr. Im Übrigen werden alle Gäste vor der Veranstaltung per Mail über die aktuellen Auflagen informiert.

Programm und Gewinnspiel

Donnerstag, 29.07., 19:30 Uhr: Miljö

Freitag, 30.07., 19:30 Uhr: Brings (ausverkauft)

Samstag, 31.07., 19:30 Uhr: Räuber

Sonntag, 01.08., 12:00 Uhr: Herrengedeck

Sonntag, 01.08., 19:00 Uhr Brings, Rabaue, Swing Funfares, Big Maggas, Rhythmussportgruppe

Der WochenSpiegel verlost jeweils 2x2 Tickets für das Herrengedeck am Sonntag, 1. August, ab 12 Uhr sowie für das Abschlusskonzert sonntags ab 19 Uhr.

Schicken Sie eine E-Mail mit Stichwort »Herrengedeck« oder »Brings« an gewinnspiel@weiss-verlag.de oder schreiben Sie an WochenSpiegel, Hans-Georg-Weiss-Straße 7, 52156 Monschau