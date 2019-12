»An Heiligabend soll niemand alleine sein«

»Wir wissen oft gar nicht, wie gut es uns geht.« Alice Klein will helfen und tut es auch. Menschen, die benachteiligt sind, die Not leiden, die einsam und verlassen sind, die gesellschaftlich »durchs Raster fallen«. Aber auch solche, die alleinstehend sind, weil etwa der Partner schon verstorben ist oder die Familie weit weg lebt. Auch Geflüchtete, Wohnungssuchende sind aufgerufen zu kommen. Und auch Mitmenschen macht sie ein Angebot, die einfach nur in geselliger Runde Weihnachten feiern wollen.

Alice Klein kümmert sich - selbst an Weihnachten: An Heiligabend, 24. Dezember, findet von 14 bis 17 Uhr ein weihnachtlicher Nachmittag im Pfarrheim Imgenbroich statt. »Jeder kann an dem weihnachtlichen Beisammensein teilnehmen«, unterstreicht Alice Klein.

Weihnachtslieder und Kartoffelsalat

Rolf Fast wird mit den Gästen Weihnachtslieder singen, die Weihnachtsgeschichte wird vorgetragen. Zudem gibt es Kaffee und Gebäck - Butterstreusel oder Knipplatz - und natürlich das traditionelle Weihnachtsessen mit Kartoffelsalat und Wurst. All das organisieren Ehrenamtler - finanziert wird das Fest über den Verein »Hoffnung schenken«.

Allen Teilnehmern steht ein Fahrdienst zur Verfügung. Wer zur Christmette in Imgenbroich gehen möchte, die um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef gefeiert wird, wird auch danach noch auf Wunsch nach Hause gebracht.

Um Anmeldung wird bis zum 23. Dezember bei Alice Klein unter Tel. 02472 / 4986 oder im Pfarrbüro, Tel. 02472 / 2318, gebeten.