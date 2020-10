Ansichten aus der Altstadt

Die Welt verändert sich, auch die Monschauer Altstadt. Das alte Stadtbild in Erinnerung halten und Veränderungen dokumentieren haben sich Manfred Brandenburg und Franz-Wilhelm Brandenburg zur Aufgabe gemacht. Dazu sammeln die Beiden »Monschauer Jungs« unter anderem Postkarten – alles Ansichten der Monschauer Altstadt. Aus diesem Fundus stellen sie den Kalender »Gruß aus Montjoie« zusammen, in dem jedem Monat eine historische Postkarte aus der Monschauer Altstadt zu geordnet ist.

Der Kalender ist ein Produkt der Musikvereinigung Montjoie 1926, die mit den Einnahmen aus dem Verkauf des Kalenders ihre Arbeit finanziert. Gerade durch den Ausfall vieler Veranstaltungen wegen Corona und die verschobene 40. Monschauer Musikwoche sind die Blasmusiker auf andere Einnahmequellen angewiesen. Neben den historischen Motiven gibt es auch kurze Erläuterungen und einen Bezug zum aktuellen Zustand des Sichtbaren.

Der Kalender in 300-facher Auflage ist ab sofort erhältlich in der Marien-Apotheke in Imgenbroich sowie in der Altstadt bei der Monschau Touristik, Sparkassen-Geschäftsstelle in der Laufenstraße, in Birgits Lädchen, in der Historischen Senfmühle und im Angel´Share Glenn sowie bei den Mitgliedern der Musikvereinigung. Außerdem kann er online bestellt werden unter www.musikverein-montjoie.de