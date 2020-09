Bauland für junge Familien

»19 Baugrundstücke werden erschlossen, die Zahl der Interessenten ist weitaus größer«, erklärt Dietmar Röhrig, Geschäftsführer der Sparkassen Immobilien GmbH. »Besonders junge Familien sollen hier binnen drei Jahren bauen können«, versichert Bürgermeisterin Margareta Ritter. In direkter Nachbarschaft zur bestehenden Bebauung am Bruchzaun können auch Mehrfamilienhäuser entstehen. Zwischen 650 bis 850 Quadratmeter werden die Parzellen zugeschnitten.

»Ende des Jahres soll das Gebiet erschlossen sein, nachdem wir lange haben warten müssen«, so Ritter. Die Oberflächenentwässerung hatte den Planern viele Sorgen bereitet und die Erschließung in Angrenzung an die Straße Bruchzaun Richtung Stillbusch immer wieder herausgezögert. Nun aber ist schweres Gerät der Firma Alfons Henn & Söhne aus Kesternich angerückt - und gleichzeitig wird eine Verbindung zu einem möglichen zweiten Bauabschnitt in Verlängerung des jetzt entstehenden Neubaugebietes vorbereitet.

Wer etwas günstigeres Bauland sucht, wird ebenfalls in der Stadt Monschau fündig: In den Neubaugebieten auf der Haag oberhalb von Monschau sowie auf »Branderhaild« in Rohren. Ansprechpartner im Monschauer Rathaus ist Stephan Dicks (Tel. 02472 / 81261, E-Mail: stephan.dicks@stadt.monschau.de