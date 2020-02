fö 12. Februar 2020 Artikel teilen





Bewegungsdrang im Zirkus ausgelebt

Angehende Erzieherinnen organisieren Projektwoche

Mützenich. Akrobaten jonglieren, Tänzer werfen mit Tüschern, Turner versuchen sich an den Ringen, während der Zauberer ein Kaninchen in seinem Hut versteckt: Bunt und spaßig geht es zu in diesen Tagen in der Mützenicher Turnhalle. Der »Junior-Zirkus« probt für seine große Aufführung.