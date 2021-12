Bummeln und helfen

Ort der Veranstaltung ist in diesem Jahr der neugestaltete Eingangsbereich des Modehauses »Victor fashion«, da im Bürgercasino Imgenbroich nach wie vor das Corona-Testzentrum untergebracht ist.

Caritative Vereine und wohltätige Organisationen werden sich und ihre Arbeit am Sonntag von 13 bis 17.30 Uhr vorstellen und in der Vorweihnachtszeit auch an die erinnern, die unsere Hilfe benötigen. Ihre Teilnahme haben zugesagt:

Die Monschauer Tafel unterstützt Bedürftige im Raum Monschau - Roetgen – Simmerath, indem sie bei Geschäften Lebensmittel und andere Waren für den Lebensunterhalt einsammelt und diese an die Bedürftigen weitergibt. Hierzu betätigen sich derzeit 81 ehrenamtliche Mitarbeiter, um die Waren einzusammeln, aufzubereiten und auszugeben.

EifelFam - Eifeler Netzwerk für Familien e.V.: Ziel des Vereins ist es, gegenseitige Hilfen, insbesondere unter den Vereinsmitgliedern, zu fördern, durch Elternschulung frühkindliche Entwicklungsstörungen zu vermeiden, sowie frühzeitige und unbürokratische Unterstützung von werdenden Eltern und Familien mit Kleinkindern in schwierigen Lebenssituationen zu leisten. Insbesondere soziale Einrichtungen, Hebammen sowie KiTas stellen den Kontakt zwischen den belasteten Familien und dem Netzwerk mit Zustimmung der Eltern her. EifelFam geht auf die Familien zu, hilft den Betroffenen, die individuell passende Hilfe zu finden und vermittelt konkrete Unterstützungsangebote.

ABA DON Afrika Jugendhilfe e.V.: Unter dem Motto »Schule und Arbeit statt Flucht« unterstützt der Verein seit 2017 den Ort Berase an ghanaischen Küste. Mit der tatkräftigen und finanziellen Hilfe der Vereinsmitglieder, Sponsoren und einer Organisation vor Ort konnten bereits ein Wasch- und Toilettenhaus und eine Schule errichtet werden. Das nächste angestrebte und geplante Projekt ist eine Fußballakademie. Besonders der Fanclub »DAST« des Fußballvereins FC Schalke 04 sind hier involviert und für Aba Don ein unverzichtbarer und wertvoller Unterstützer.

Weltladen Monschau-Mützenich e.V.: Seit der Gründung 1987 unterstützt der Weltladen Mützenich Projekte weltweit. Diese unterliegen bestimmten Kriterien, denen der Verein sich verpflichtet hat und von denen angenommen wird, dass sie faire Bedingungen für die Partner darstellen. Auf den Jahresversammlungen hat jedes Mitglied das Recht, Projekte vorzuschlagen, über die dann abgestimmt wird.

Die Initiative »Café International« existiert seit 1991 und ist aus dem Monschauer Arbeitskreis für Asylbewerber hervorgegangen. 1994 wurde der bis heute existierende Treffpunkt für Asylbewerber und Deutsche im Pfarrheim Imgenbroich eröffnet. Über diesen Treffpunkt hinaus wurden und werden viele Veranstaltungen, Aktionen und Projekte für und mit Flüchtlingen durchgeführt. Die Arbeit wird ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen.

Der Verein »Antoniusbrot« versorgt arme Menschen mit Brot - und das in zweideutiger Hinsicht. Zweideutig in der Hinsicht, dass es nicht nur die allwöchentlich etwa 50 Brotmarken sind, die der Verein verteilt, sondern er sich auf vielfältige Weise für bedürftige Menschen engagiert. Über 30.000 Brote wurden so seit 2003 verteilt. Eine weitere Aktion des Vereins »Antoniusbrot« ist die Ermöglichung der Teilnahme am Mittagstisch für alle Schüler in der Stadt Monschau.