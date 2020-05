CDU will Gastronomie helfen

Briefe gegen Isolation und Einsamkeit

Kreis Vulkaneifel. Die Brief- und Postkarten-Aktion »Eifel-Post« soll Menschen zusammenbringenViele Menschen können aufgrund ihres Alters, Krankheiten oder anderen Gründen nicht mehr so am öffentlichen Leben teilnehmen wie andere. In der aktuellen Situation sind diese Menschen oft ganz besonders von Isolation und Einsamkeit betroffen. Die…