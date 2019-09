Den Widerstand dokumentiert

Praxis Dr. Reineke in Daun schließt zum 1. Oktober

Daun. Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz hilft Patienten, eine neue Hausarztpraxis zu finden. Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz am Dienstagmorgen mitteilte, laufe die Praxisvertretung in der allgemeinmedizinischen Praxis Dr. Johannes Reineke in Daun am Montag, 30. September, aus. Trotz intensiver Suche habe sich keine…