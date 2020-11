Der richtige Moment ist entscheidend

»Es muss nicht immer ein riesiger Aufwand betrieben werden, es muss nur der richtige Moment sein«, erklärt Peter Stollenwerk, wie ihm immer wieder solch eindrucksvoll Landschafts-Fotografien gelingen. »Man muss das günstige Licht erkennen können, früh aufstehen und sich dorthin begeben, wo es weh tut - die Natur der Eifel bildlich festhalten gelingt nicht beim Sonntags-Spaziergang«, so der 66-Jährige.

Objekte in Szene gesetzt

Von der 15. Auflage des Eifelkalenders ist Herausgeber Klaus Victor besonders begeistert. »Wie er unscheinbare Objekte in der Landschaft in Szene setzt, ist brilliant«, so der Inhaber des Imgenbroicher Einkaufszentrums »Victor fashion & sport«. Viele Menschen würden an diesen Motiven einfach arglos vorbei gehen. Dieser ehrliche und unverstellte Blick auf die Landschaft sei das Markenzeichen des Kalenders.

Peter Stollenwerk liefert einen Querschnitt der Eifel von Wasser und Wiesen, Wald und Hecken. »Einem kleinen Pilz widme ich die gleiche Aufmerksamkeit wie einem großen Baum, der über 100 Jahre im Geisterwald des Hohen Venns stand und auseinandergebrochen ein bizzares Bild darstellt, das die Fantasie anregt«, so der pensionierte Journalist. Stollenwerk war auch an der trockengefallenen Perlenbachtalsperre. »Eine verborgene Landschaft, die wir in Zukunft vielleicht immer öfter zu Gesicht bekommen«, glaubt Stollenwerk. Und wenn er das Wurzelwerk eines großen Baumes fotografiert, das als Weg durch das Hohe Venn dient, erinnert er sich an einen Spruch des früheren Monschauer Bürgermeisters, Theo Steinröx, der einst erklärte: »Eifeler Wanderwege sind keine Laufstege«.

Ob die winterliche Weite - übrigens die von Stollenwerk besonders geliebte Jahreszeit - des Hohen Venns, Herbstromantik im Tiefenbachtal oder das ruhende Gewässer im Kranzbruchvenn: Immer wieder lenkt der Steckenborner das Auge des Betrachters auf vertraute Landschaften, die er in einem neuen Licht erscheinen lässt.

Aktion »Wir helfen« am 6.12.

500 Exemplare des »Eifelkalender 2021« (Format 50x70 cm) werden im Hause Victor zum Preis von 15 Euro angeboten. Der Erlös wird neuerlich dei Aktion »Wir helfen« der Arbeitsgemeinschaft Monschauer Unternehmen unterstützen.

Dazu wird es am 6. Dezember wieder einen Aktionstag geben, an den sich sozial und caritativ tätige Organisationen aus dem Monschauer Stadtgebiet in der Victor-Passage präsentieren werden. Zeitgleich soll es auch einen verkaufsoffenen Sotnntag geben.