Die beste Wurst im Land

Wer Appetit auf eine schnelle, leckere und kleckerfreie Mahlzeit zum Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot hat, greift fast überall in Deutschland zur Fleischwurst. Sie ist das Aushängeschild fast jeder Metzgerei und der Stolz des Meisters.

Die Fleischerei Zimmermann aus Alsdorf hat den Siegerpokal 2020 im Meisterstücke Fleischwurst-Pokal gewonnen – und das zum zweiten Mal in Folge. Damit konnte sich Chef Frank Zimmermann und sein Team mit ihrer Fleischwurst aus eigener handwerklicher Herstellung gegenüber den Fleischwürsten von 138 Teilnehmern aus ganz Deutschland durchsetzen.

»Unsere 12.000 Betriebe des Fleischerhandwerks mit über 7.000 Filialen sorgen dafür, dass die Menschen auch in dieser Situation alles haben, was sie zum Leben brauchen«, unterstreicht der Verband. »In den Handwerksbetrieben arbeiten die Unternehmer und viele Mitarbeiter hart dafür, dass die Menschen jeden Tag gute Lebensmittel bekommen.« Nicht nur mit der Fleischwurst konnte sich die Fleischerei Zimmermann auszeichnen. Mit vielen weiteren Produkten aus der eigenen Herstellung wurde der Alsdorfer Betrieb von der Jury der »Meisterstücke - Wettbewerbe für Fleisch- und Wurstkultur«, der Qualitätsprüfung des Fleischerhandwerks für den Erhalt der regionalen Vielfalt bei Fleisch und Wurst, für herausragende Leistungen ausgezeichnet. Damit hat die Fleischerei Zimmermann ebenfalls das Recht erworben, den Titel »Wir sind bei den Besten« im Rahmen der »Meisterstücke - Wettbewerbe für Fleisch- und Wurstkultur 2020« zu führen. Erfolgsgeheimnis: »Einfach nur das Beste nehmen!« Qualifiziert hat sich die Fleischerei Zimmermann durch den herausragenden Geschmack und die einwandfreie Herstellung der Produkte aus eigener Herstellung.

Weitere Infos im Netz: www.catering-zimmermann.de