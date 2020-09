Zwei Menschen bei Wohnhausbrand verletzt

Hallschlag. In Hallschlag brannte am gestrigen Dienstagnachmittag ein Mehrfamilienhaus. Eine Frau und ihr Sohn wurden bei dem Brand verletzt. Am Dienstag, 22. September, gegen 14.30 Uhr, wurde der Polizei Prüm ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hallschlag, Ortsteil Kehr, gemeldet. Die sofort alarmierten Feuerwehren konnten den Brand nur schwer eindämmen und waren bis in die…