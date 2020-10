Ein Salon voller Bleistifte

Und der kunstschaffende Lars Harmens hat eine riesige Sammlung eben dieses treuen Begleiters, die er nun der Öffentlichkeit zugänglich macht. Dazu stellt er Bleistifte aus aller Welt in »Lars´Bleistift-Salon« in der Kunst- und Kulturstätte »Weißes Pferdchen« in Mützenich aus. Die Exponate, die Harmens in 40 Jahren gesammelt hat, sind zu den Öffnungszeiten (freitags und samstags ab 18 Uhr, sonntags ab 15 Uhr) oder nach Voranmeldung an lars.bleistift.salon@eifeldrei.tv zu sehen. 300 von ihnen sind in Schaukästen ausgestellt, andere kann man bewundern und sogar anfassen.

»Jeder Bleistift hat eine Seele«, weiß Harmens. Menschen mit einer besonderen Fähigkeit lädt der Sammler in seinen Salon ein - Auftakt sit am Donnerstag, 22. Oktober, um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei - wegen »Corona« ist aber auch dafür eine Anmeldung erforderlich.