Eindrucksvolle Gala aus der Opernwelt

Rockiger Start mit Jethro Tull

Monschau. Einen Auftritt nach Maß legte die legendären Band Jethro Tull mit nicht minder legendären Frontmann Ian Anderson zur Eröffnung der Monschau-Klassik. In der ausverkauften Arena an der Burg präsentierte sich der Star des Abends von der ersten Sekunde an englisch-extravant: Tanzend wie ein Faun betrat der gebürtige Schotte die Bühne.