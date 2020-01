Einzigartige Krippe besuchen

Glätteunfall auf Wirtschaftsweg: Unimog überschlägt sich

Oberwichterich. Aufgrund der eisglatten Fahrbahn ist am Donnerstag, 2. Januar ein Fahrer mit seinem Unimog von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen.Ein 53-Jähriger aus Swisttal befuhr am Donnerstag (9 Uhr) mit seinem Unimog auf einem Wirtschaftsweg das Kessenicher Feld in Richtung Oberwichterich. Wegen Glätte kam er mit seinem Fahrzeug in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn…