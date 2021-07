Es darf wieder gestöbert werden

Neben gut erhaltenen Textilien, wie Tisch- und Bettwäsche, Baby- und Kinderkleidung, bieten wir auch wieder Allerlei aus dem täglichen Bedarf. Alte Schätze, sowie Neuware aus Geschäftsaufgaben, kaum genutzte Alltagsdinge und besondere Unikate finden sich bei uns.

»Auch in Corona-Zeiten ist dies mit einem durchdachten Hygiene-Konzept zu Ihrer und unserer Sicherheit möglich«, versichert Initiatorin Alice Klein. »Bitte denken Sie an ihren Mundschutz und zusätzlich an eines der 3 G’s (geimpft, genesen, getestet), ohne dies ist ein Besuch des Flohmarktes nicht möglich. Zudem bitten wir auch erneut um etwas Geduld beim Einlass.«

Der Erlös wird vorwiegend in unserer Region an hilfesuchende Personen weitergegeben. So konnte man bereits Kinder bei Ferienangeboten anmelden, den Zirkus Balu aus Schmidt und die Zirkusfamilie Ronelli unterstützen, sowie finanzielle Hilfe bei Miete, Schulmaterial, Lebensmitteleinkäufen oder anderen Verpflichtungen leisten. Klein: »Weiterhin gilt unser besonderes Augenmerk den Kinder- und Jugendlichen, die besonders jetzt in Zeiten der Pandemie zurück stecken mussten. All dies wäre jedoch nicht möglich ohne die vielen Helfer, die zum Teil tagelang im Voraus mit sortieren und aufbauen.«