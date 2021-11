Gaumenschmaus hinter 24 Türen

Ich geh mit meiner Laterne

Mayen. Die Vorfreude vieler Kinder auf den St. Martinszug war groß. In der Mayener Kernstadt fand er in diesem Jahr am Freitag, 12. November, statt. Der Abend begann mit dem Kindergottesdienst in der St. Clemens-Kirche. Im Anschluss an den Gottesdienst stellte sich der Martinszug auf dem Marktplatz auf. Von dort führte der Zugweg durch die Marktstraße - Brückenstraße - Im Keutel -…