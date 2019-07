Immer etwas Neues zu bieten

50 Jahre - ein Arbeitgeber

Polch. 50 Jahre ist Wolfgang Hemb bei "Griesson - de Beukelaer" (GdB) am Standort Polch beschäftigt gewesen. Jetzt ist er in den Ruhestand gegangen.Die Verabschiedung von Wolfgang Hemb nahmen viele Laudatoren zum Anlass, auf die gemeinsam erlebten Jahrzehnte zurückzublicken: Als Wolfgang Hemb am 28. Juli 1969 als 14-jähriger "Bäckerjunge" bei "Griesson" in Kobern begann, stand die Inbetriebnahme…

