Initiative übernimmt Trauerhalle

»Wir diskutieren nicht lange herum und geben Bedenken Raum - wir machen Nägel mit Köpfen«, unterstreicht Ortsvorsteher Matthias Steffens. Und so wird am Mittwoch, 6. November, bei »Achim und Elke« ab 19 Uhr die Initiative »Wir für Konzen« offiziell als Verein gegründet.

Dort versammeln sich übrigens überparteilich engagierte Konzener. Zweck des Verein soll neben der Übernahme und Verwaltung der Friedhofshalle auch die Übernahme von Aufgaben zum Wohle des Ortes und der Dorfgemeinschaft sein. »Jeder ist herzlich willkommen«, unterstreicht das Trio.

»Wir sind ein lebendiger Ort und wollen mit diesem Verein die Vernetzung untereinander stärken, aber etwa auch Initiativen wie den Dorfwettbewerb in einen offiziellen Rahmen packen«, so Micha Kreitz. Es tue sich viel in Konzen, der Ort werde größer und jünger. »Diese Neubürger ins Dorfleben zu integrieren, ihr Interesse für die Belange des Ortes zu wecken und sie dauerhaft an Vereine zu binden, das ist wichtig für eine intakte Infrastruktur«, unterstreicht Steffens.

34 Hallennutzungen im ganzen Jahr

Doch warum hat sich die Initiative »Wir für Konzen« die Übernahme der Friedhofshalle als erstes Projekt auf die Fahnen geschrieben? »Zur Konsolidierung des Haushaltes ist es politischer Wille, die Trauerhallen im Stadtgebiet von sieben auf vier zu reduzieren«, so Kreitz. In Rohren gehöre die Friedhofshalle seit September 2017 bereits dem Heimatverein dort. Nun ziehe Konzen nach. Die Bestattungskultur habe sich stark verändert. »Als die Trauerhalle hier gebaut wurde, gab es noch kein Urnengrab in Konzen«, erinnert sich Steffens. Im letzten Jahr hingegen seien die Trauerhallen stadtweit 34 Mal genutzt worden. Darauf müsse man reagieren.

Übrigens: Durch die Übernahme der Trauerhalle durch den Verein »Wir für Konzen« können die Nutzungsgebühren für die städtischen Trauerhallen gesenkt werden.