Jetzt fehlen nur noch die Schwäne

Foto-Ausstellung von Beat Presser in Simmern (VIDEO)

Simmern. "Arthaus am Rathaus": Kinski-Fotograf Beat Presser zeigt Auszüge seiner viel beachteten Berlin-Ausstellung "Vor der Klappe ist Chaos" zum Neuen Deutschen Film in Simmern im Rahmen der Heimat Europa Filmfestspiele. Diese ist bis 6. September in den Fenstern des Erdgeschosses im Rathaus zu sehen.