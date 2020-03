Kleine Stars in der großen Manege

Wenn die großen Ferien anbrechen ist bei einigen Familien guter Rat teuer, wie denn die Betreuung der Kinder gelingen kann. Und so ist die Nachfrage nach attraktiven Betreuungsmöglichkeiten außerhalb der Schulzeit stetig gestiegen. Gleichzeitig kamen aber auch immer neue Ferienmaßnahmen auf den Markt - das Highlight davon ist seit 13 Jahren der »Circus Soluna« auf dem Konzener Dorfplatz. Erneut organisiert Ralf Pauli die besonders kreative Ferienmaßnahme - diesmal in der zweiten Ferienwoche vom 6. bis 11. Juli. »Die Kinder sind die Stars«, unterstreicht Pauli, »als Clowns, Künstler, Feuerspucker oder Artisten.«

Dazu üben rund 150 Kinder eine Woche lang unter der großen Zirkuskuppel. »Sonntags wird aufgebaut, dafür können wir viele fleißige Elternhände gebrauchen«, wirbt Pauli für den Start in die Maßnahme.

Jedes Kind, das nach den Sommerferien in die zweite Schulklasse kommt, aber nicht älter als zwölf Jahre ist, kann mitmachen. Zwei Auftritte in der Show - die samstags gleich zweimal präsentiert wird - sind garantiert. »Es wird viel geübt und das Zusammenspiel der Kinder steht im Fokus«, unterstreicht Pauli. Daher solle man nur Kinder anmelden, die auch tatsächlich an allen Tagen am Mitmachcircus teilnehmen können.

Rund 30 Betreuer kümmern sich mit dem Team von »Soluna« um den reibungslosen Ablauf. »Da suchen wir noch einige Freiwillige, die sich eine Woche lang diesem besonderen Erlebnis mit den Kindern widmen möchten«, erklärt Pauli.

Dauerauftrag der Raiffeisenbank

An seiner Seite steht von Beginn an die Raiffeisenbank Simmerath. »Der Dauerauftrag läuft weiter, weil die Begeisterung für dieses Projekt nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei uns ungebrochen ist«, unterstreicht Raiffeisenbank-Vorstand Olaf Jansen. Finanziell beteiligt sich auch die Monschauer Land Touristik.

Los geht es mit den Ferienspielen am Waggon in Lammersdorf vom 29. Juni bis 10. Juli (erste und zweite Ferienwoche) für ca. 80 Kinder. Eltern zahlen 35 Euro für eine Woche und bei zwei Wochen 70 Euro pro Kind. Die Anmeldung ist seit Montag, 9. März, möglich.

Bei »Bunt und kreativ im Jugendhaus Rott« können vom 13. bis 24. Juli (dritte und vierte Ferienwoche) 50 Kinder mitmachen. Die Kosten betragen 35 Euro für eine Woche und 70 Euro bei zwei Wochen pro Kind. Die Anmeldung beginnt am Montag, 23. März.

Ab Montag, 16. März, kann man sich für den Circus Soluna anmelden. Die Anmeldung ist nur telefonisch bei Christine Skrabal (Tel. 0241/5198-5155) oder Ralf Pauli (Tel. 0241/5198-2292) möglich.