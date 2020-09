Kleines Geld für große Ideen

Kanaldeckel ausgehoben

Mayen. In der Nacht zum Montag, 7. September, sind in der Kehriger Straße und in der Polcher Straße in Mayen mehrere Kanaldeckel ausgehoben worden. Die Polizei stuft die Tat derzeit als versuchten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ein. Teilweise wurden die Kanaldeckel durch Passanten wieder auf den Schacht zurück gelegt. Hinweise an die Polizei in Mayen unter: 0 26 51 / 80 10. Symbo…