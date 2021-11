Leonard Weiss zählt zu den Landesbesten

19 Auszubildende aus dem Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen zählen zu den Besten ihrer Branche in Nordrhein-Westfalen - unter ihnen Leonard Weiss, der im Medienhaus Weiss zum Medientechnologen Druck ausgebildet wurde.

Bauarbeiten für Weiss-Packaging

Leonard Weiss ist seinen Kollegen und Ausbildern für die gute Begleitung in der Ausbildung sehr dankbar und freut sich ein Teil einer tollen und motivierten Mannschaft zu sein. Weiss: »Die Druckerei hat viele spannende Facetten, die ich in der Ausbildung kennenlernen durfte und meine Erfahrungen nun weiter vertiefe.« Im Druckhaus selbst verschafft er sich aktuell Einblicke in den Verkauf und das Betriebsmanagement. Bereits in seiner Ausbildung war Leonard Weiss in viele Entscheidungen eingebunden und nahm an den regelmäßigen Gesprächen der Unternehmensführung teil. Besonders die neue Verpackungsdruckerei im Rollesbroicher Gewerbegebiet hat Leonard Weiss, der die fünfte Generation im Familienunternehmen darstellt, federführend auf den Weg gebracht. »Der Bau ist in vollem Gange«, freut sich Weiss.

Drei der Top-Azubis sind sogar unter den 222 besten Absolventen Deutschlands. Heike Borchers, IHK-Geschäftsführerin für den Bereich Ausbildung, freut sich über die herausragenden Abschlüsse auf Landes- und Bundesebene: »Ausbildung in Zeiten der Corona-Pandemie ist für alle Beteiligten besonders herausfordernd. Vor diesem Hintergrund so großartige Ergebnisse zu erzielen, ist ein Beleg für die Leistungsfähigkeit der Auszubildenden, Ausbilder und Ausbildungsbetriebe in unserer Region.«



In ganz NRW sind 246 von 3.975 jungen Frauen und Männer als »Beste der Besten« ausgezeichnet worden, die wiederum alle ihre Abschlussprüfung mit der Note »Sehr gut« bestanden haben. Somit stammen knapp acht Prozent der Landesbesten aus dem Bezirk der IHK Aachen, der die Städteregion Aachen und die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg umfasst. Insgesamt arbeiten alle Landesbesten in mehr als 120 Ausbildungsberufen.

»Wer jetzt eine Ausbildung beginnen möchte, kann sich nach wie vor bewerben«, betont Heike Borchers. »Ein Ausbildungsbeginn ist ganzjährig möglich.«