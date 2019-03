Meistertitel in der Königsklasse

Am vergangenen Wochenende ging es für die drei ältesten Formationen des Tanzclub DASH e.V. zum Bundesligaturnier der IVM, der größte Veranstalter von Wettbewerben im Bereich des Videoclipdancings. Schon sehr früh morgens trafen sich 50 Tänzerinnen und Tänzer mit zahlreichen Fans und fuhren in zwei vollbesetzten Bussen Richtung Gießen. Alle drei Formationen, trainiert von Lisa Nestler, hatten sich auf der European Masters in Ludwigshafen im vergangenen November für die Bundesliga qualifiziert.

Nach einer spannenden Vorrunde mit anschließender Endrunde, wo sich die Eifeler Tänzer mit den besten Videoclipformationen aus Deutschland und Österreich messen durften, ging es in der vollbesetzten Stadthalle Gießen zur Siegerehrung. "Made to Move" erreichte in der Altersklasse Juniors 1 zu größter Freude der 18-köpfigen Truppe und der mitgereisten Fans mit ihrer Show zum Film La La Land den 2. Platz und durfte mit dem Titel Bundesligavizemeister den Heimweg antreten.

"Aspire", die in der Altersklasse Juniors 2 antraten und sich unter großem Jubel seit der European Masters einige Plätze hoch gearbeitet hatten, erreichten mit ihrer Choreografie zum Song "Toy" einen tollen 5. Platz.

Bei der anschließenden Verkündung der Platzierungen in der sogenannten Königsklasse "Adults" stieg die Aufregung von Platz zu Platz immer mehr und die Nerven waren bis zum Zerreißen gespannt. Unter Freudentränen, völlig unerwartet und mit unbeschreiblichen Emotionen nahm die älteste Formation "better your best" den Pokal für den 1. Platz entgegen. Dies ist wohl für die 20-köpfige Gruppe, die größtenteils aus langjährigen Mitgliedern und Trainern des Vereins besteht, das größte Highlight ihrer tänzerischen Laufbahn.

Ihre mitreißende Show zum Thema "Burelesque " wird byb auch bei der Bühnenshow am 7. Juli 2019 präsentieren. An diesem Tag feiert der Verein Dash mit einem großen Open Air Fest sein 10-jähriges Bestehen und freut sich umso mehr, verschiedene amtierende Meister auf der Bühne präsentieren zu dürfen. Zu diesem besonderen Fest, auf dem das gesamte Programm des Vereins vorgestellt wird, sind alle Interessierten schon jetzt herzlich eingeladen.